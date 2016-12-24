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24 Aralık 2016 19:58

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig

24 Aralık 2016 19:58

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada İlhan’ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ghilas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
16. dakikada Tosic’in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Oğuzhan’ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu çizgi üzerinde kontrol etti.
26. dakikada ceza alanında Oğuzhan’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.
36. dakikada Tolgay’ın defansın arkasına attığı topta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar’ın vuruşunda top kaleci Gökhan’dan geri döndü.
41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girmeye çalısan Atiba’ya Gaziantep savunmasının müdahalesi sonucu top Aboubakar’ın önünde kaldı. Aboubakar’ın topu düzelttikten sonra yaptığı plasede top uzak kale direğinde ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Vodafone Arena
Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Can Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Rhodolfo xx, Marcelo xx, Tosic xx, Hutchinson xx, Tolgay xx, Quaresma xx, Oğuzhan xx, Aboubakar xxx, Cenk xxx
Yedekler: Tolga, Olcay, Ömer, Kerim, Beck, Atınç, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gaziantepspor: Gökhan x, Rajtoral xx, Barış xx, Musa x, Hintum xx, Fatau xx, Abdulkadir xx, Kangwa xx, Muhammed xx, İlhan xx, Ghilas xx
Yedekler: Erten, Şenol, Doğanay, Orkan, Kisliak, Angan, Kolar
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Gol: Aboubakar (dk. 41) (Beşiktaş)



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