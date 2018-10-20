Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan ilerleyen Diagne'nin pasında defansın arkasına sarkan Trezeguet'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayı gerisinde Josue'de kaldı. Josue'nin sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmadığı top, ceza sahası içinde Lopes'de kaldı. Lopes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne
Yedekler: Murat, Eray, Onur, Uğurcan, Josue Ja, Hakan, İlhan, Koita, Mustafa, Yılmaz
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Güray, Joseu, Seleznyov
Yedekler: Bora, Lukac, Dany, Regattin, Onur, Larsson, Manu, İlke
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Akhisarspor), Diagne (Kasımpaşa)