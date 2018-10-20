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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 9.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada sol kanattan ilerleyen Diagne'nin pasında defansın arkasına sarkan Trezeguet'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.


9. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza yayı gerisinde Josue'de kaldı. Josue'nin sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


18. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmadığı top, ceza sahası içinde Lopes'de kaldı. Lopes'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne


Yedekler: Murat, Eray, Onur, Uğurcan, Josue Ja, Hakan, İlhan, Koita, Mustafa, Yılmaz


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Güray, Joseu, Seleznyov


Yedekler: Bora, Lukac, Dany, Regattin, Onur, Larsson, Manu, İlke


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Akhisarspor), Diagne (Kasımpaşa)

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