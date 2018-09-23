Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Trezeguet'nin pasıyla topla buluşan Veigneau, müsait pozisyondaki Pavelka'yı gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti ancak hakem Özgür Yankaya, VAR'a danışarak pozisyonda faul olduğunu belirtti ve golü iptal etti.

11. dakikada Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Efecan, çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

16. dakikada İlhan'ın sağdan kullandığı korner atışında Veysel Sarı zor pozisyonda vurdu, kaleci Ufuk köşeye giden topu kornere gönderdi.

17. dakikada hızlı çıkan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan, soldan bindiren Papis Cisse'yi gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan, Cisse'ye pasını attı. Boş kaleye topu gönderemeyen Cisse, kayarak topu tekrar kontrol etti ve yerdeyken yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

45+3. dakikada Veigneau'nun soldan yaptığı ortada Trezeguet kafayı vurdu. Kaleci Ufuk'tan dönen topu Diagne tamamladı ancak Ufuk bu pozisyonda da gole izin vermedi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Tarkan, Trezeguet, Diagne

Yedekler: Eray, Murat Can, Josue Sa, Eduok, Hasan, Mustafa, Hakan, Onur, Uğurcan, Özgür

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Ceyhun, Villafanez, Cisse

Yedekler: Haydar, Augusto, Bobo, Kaan, Hasan, Barış, Fernandes, Taha, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Cisse (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)