Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza sahası içine çevirdiği topa gelişine vuran Eduok'un şutu kaleci Boffin'de kaldı.
20. dakikada ceza sahası sağ çaprazda Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin şutu direkten oyun alanı içinde Veysel'in önüne düştü. Veysel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada sağ kanatta topu kapan Sadiku'nun ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Eduok'un şutu kaleci Boffin'de kaldı.
34. dakikada Cissokko'nun pasında topla buluşan Hakan'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ramazan kornere çeldi.
43. dakikada ceza sahası sol çaprazından kullanılan endirekt serbest vuruşta Yekta'nın dokunduğu topa Diego sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Onur, Popov, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Yedekler: Eray, Murat, Josue, Koita, Hasan, Mustafa, Hakan, İlhan, Çağtay, Özgür
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta, Hakan, Maicon, Doğukan, Doukara
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Vainqueur, Serdar, Salih, Barrada, Mevlüt, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Veysel Sarı (dk. 20) (Kasımpaşa), Diego (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı Kart: Eduok (Kasımpaşa)