İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan'ın şutu direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.


65. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Hakan'ın sert şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.


70. dakikada Popov'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Pavelka'nın şutunu kaleci Boffin içeriye çeldi. Topu önünde bulan Eduok'un şutunu kaleci Boffin kurtardı. Dönen topta oluşan karambolde kimse hamle yapamazken Boffin topu kontrol etti.


81. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar, Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.


83. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Doukara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2


89. dakikada sol kanattan Trezeguet'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ben Youssef'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz


Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Onur, Popov, Sadiku, Pavelka, Tarkan (Koita dk. 74), Eduok, Trezeguet, Diagne


Yedekler: Eray, Murat, Josue, Hasan, Mustafa, Hakan, İlhan, Çağtay, Özgür


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta (Vainqueur dk. 84 ?), Hakan, Maicon, Doğukan (Serdar dk. 75), Doukara (Mevlüt dk. 88 ?)


Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Salih, Barrada, Bahadır


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Veysel Sarı (dk. 20) (Kasımpaşa), Diego (dk. 43), Doukara (dk. 83 pen.) (Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Eduok, Koita (Kasımpaşa), Doukara, Doğukan, Nazım, Vainqueur (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.