Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan'ın şutu direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
65. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Hakan'ın sert şutunu kaleci Ramazan kornere çeldi.
70. dakikada Popov'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Pavelka'nın şutunu kaleci Boffin içeriye çeldi. Topu önünde bulan Eduok'un şutunu kaleci Boffin kurtardı. Dönen topta oluşan karambolde kimse hamle yapamazken Boffin topu kontrol etti.
81. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Serdar, Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Doukara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
89. dakikada sol kanattan Trezeguet'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ben Youssef'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Onur, Popov, Sadiku, Pavelka, Tarkan (Koita dk. 74), Eduok, Trezeguet, Diagne
Yedekler: Eray, Murat, Josue, Hasan, Mustafa, Hakan, İlhan, Çağtay, Özgür
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta (Vainqueur dk. 84 ?), Hakan, Maicon, Doğukan (Serdar dk. 75), Doukara (Mevlüt dk. 88 ?)
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Drole, Salih, Barrada, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Veysel Sarı (dk. 20) (Kasımpaşa), Diego (dk. 43), Doukara (dk. 83 pen.) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Eduok, Koita (Kasımpaşa), Doukara, Doğukan, Nazım, Vainqueur (Antalyaspor)