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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Konuk ekip, Cisse'nin attığı gollerle 2-1 kazanarak puanını 9'a yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada Kasımpaşa sol kanattan geldi. İlhan'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Trezeguet kafayı vurdu ancak top yandan az farkla dışarı gitti.


69. dakikada Diagne'nin savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Trezeguet zor pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan dışarı çıktı.


72. dakikada İlhan'ın sağdan yaptığı ortada kaleci Ufuk topu sektirdi. Diagne'nin şutunda top kaleye paralel olarak gitti.


72. dakikada hızlı çıkan Alanyaspor'da Efecan sağdan ceza sahası içine ortaladı. Papis Cisse mutlak pozisyonda topa dokunamadı.


87. dakikada savunmadan topu alan Ceyhun Gülselam, Cisse'ye uzun top attı. Defansın arkasına sarkıp topu kapan Cisse, yerden bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 0-2


89. dakikada sağ kanattan gelen Trezeguet sert bir şut çıkardı. Kaleci Ufuk'tan dönen topa Eduok vurdu. Son Diagne'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, Özgür Yankaya, VAR merkezine danıştıktan sonra golü verdi. 1-2



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mustafa Savranlar


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau (Eduok dk. 70), Pavelka, Sadiku (Mustafa dk. 86 ?), İlhan, Tarkan (Özgür dk. 46), Trezeguet, Diagne


Yedekler: Eray, Murat Can, Josue Sa, Hasan, Hakan, Onur, Uğurcan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis (Taha dk. 70), Efecan (Hasan dk. 85 ?), Ceyhun, Villafanez (Junior Fernandes dk. 79), Cisse


Yedekler: Haydar, Augusto, Bobo, Kaan, Barış, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Cisse (dk. 45+1 ve dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor), Diagne (dk. 89) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Baiano, Ufuk, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Veysel, Sadiku (Kasımpaşa)

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