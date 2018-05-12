Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milinkovic’in ortasında ceza sahası içinde Sessegnon’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
12. dakikada sağ kanattan Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada Popov’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne savunmada oluşan karambolü iyi değerlendirdi ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xxx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Mensah x (Omeruo dk. 37 x), İlhan Depe xx, Ahmed Ildiz xx, Trezeguet xxx, Diagne xxx
Yedekler: Eray, Burak, Eduok, Etoundi, Murillo, Hasan, Hakan, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Hopf x, Claro x, Palitsevich xx, Uğur x, Milinkovic xx, Zeki xx, Murat x, Aydın x, Sessengon xx, Skuletic xx
Yedekler: Numan, Yıldırım, Ahmet İlhan, Manu, Issah, Alper, İlker, Khalili, Rahmetullah, Mehmet
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Diagne (dk. 39) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Ahmet Oğuz (dk. 36) (Gençlerbirliği)