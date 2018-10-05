Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 8.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Veigneau'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
21. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
41. dakikada Yasin Öztekin'in ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şut kalenin yanından dışarı çıktı.
43. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top kalenin yanından dışarı gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Tarkan, Sadiku, Eduok, Trezeguet, Diagne
Yedekler: Eray, Onur, Uğurcan, Sa, Hakan, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek, Koita, Mustafa
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Göztepe: Beto, Gassama (Gouffran dk. 35), Reis, Titi, Traore (Berkan dk. 17), Alpaslan, Castro, Tayfur, Yasin, Borges, Jerome
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Berkan, Fausto, Yalçın, Grillo, Yalçın, Poko, N'gando, Samed Ali Kaya, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Gol: Eduok (dk. 21) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Ben Youssef (Kasımpaşa)