Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
6. dakikada sağ taraftan Popov’un içeri çevirdiği topa ön direkte Trezeguet’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
9. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Mokhtar’ın Veysel Sarı’nın müdahalesiyle yerde kalmasını hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
10. dakikada El Kabir’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
13. dakikada sağ kanattan İlhan Depe’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
42. dakikada Popov’un sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte İlhan Depe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Kısel xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Tarkan xx, Trezeguet xx, İlhan xxx, Eduok xx, Diagne xxx
Yedekler: Eray, Murat, Josue, Jakan, Onur, Özgür, Pavelka, Hasan, Uğurcan, Ethem
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Ankaragücü: Hopf xx, Erdem xx, Alihan xx, Kone xx, Pinto xx, Moulin xx, Faty xx, Bifouma xx, İlhan xx, Mokhtar xx, El Kabir xx
Yedekler: Altay, Korcan, Djedje, Heurtaux, Sedat, Kenan, Mahmut, Cerci, Kubilay, Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Diagne (dk. 13) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Kone, Bifouma (MKE Ankaragücü), Veysel Sarı (Kasımpaşa)