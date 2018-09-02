Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 20:04

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

02 Eylül 2018 20:04

haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


6. dakikada sağ taraftan Popov’un içeri çevirdiği topa ön direkte Trezeguet’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


9. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Mokhtar’ın Veysel Sarı’nın müdahalesiyle yerde kalmasını hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.


10. dakikada El Kabir’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.


13. dakikada sağ kanattan İlhan Depe’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


42. dakikada Popov’un sağ taraftan yaptığı ortada ön direkte İlhan Depe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Kısel xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Tarkan xx, Trezeguet xx, İlhan xxx, Eduok xx, Diagne xxx


Yedekler: Eray, Murat, Josue, Jakan, Onur, Özgür, Pavelka, Hasan, Uğurcan, Ethem


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Ankaragücü: Hopf xx, Erdem xx, Alihan xx, Kone xx, Pinto xx, Moulin xx, Faty xx, Bifouma xx, İlhan xx, Mokhtar xx, El Kabir xx


Yedekler: Altay, Korcan, Djedje, Heurtaux, Sedat, Kenan, Mahmut, Cerci, Kubilay, Kehinde


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Gol: Diagne (dk. 13) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Kone, Bifouma (MKE Ankaragücü), Veysel Sarı (Kasımpaşa)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç