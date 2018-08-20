Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

hafta maçında Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Müsabaka Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.
63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ben Youssef’in şutu direğin üstünden auta çıktı.
66. dakikada Tarkan’ın ceza sahası içine attığı topla buluşan Diagne, da Costa’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 1-0
72. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut’un kafa vuruşu kaleci Ramazan’da kaldı.
85. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor topu uzak direğe çevirdi. Uzak direkte topla buluşan Napoleoni topu ağlara gönderdi. 1-1
90+1. dakikada Özgür Çek’in kullandığı köşe vuruşunda Sadiku ön direkte topu aşırttı. Topa dokunan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, İlhan xx (Hakan dk. 84 ?), Tarkan xx, Eduok xx (Özgür dk. 79 x), Trezeguet xx, Diagne xxx
Yedekler: Eray, Murat, Hasan, Mustafa, Onur, Uğurcan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Uğur xx, Mahmut xx (Jojic dk. 80 ?), Emre xx, Visca xx, İrfan Can xx (Napoleoni dk. 60 x), Kerim Frei x (Bajic dk. 73 x), Adebayor xx
Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Chedjou, Gökhan, Mevlüt
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Diagne (dk. 67 ve 90+1) (Kasımpaşa), Napoleoni (dk. 85) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Mahmut, da Costa, Emre (Başakşehir)