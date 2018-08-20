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20 Ağustos 2018 23:43

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig 2.

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

20 Ağustos 2018 23:43

hafta maçında Kasımpaşa evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Müsabaka Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.


63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ben Youssef’in şutu direğin üstünden auta çıktı.


66. dakikada Tarkan’ın ceza sahası içine attığı topla buluşan Diagne, da Costa’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.


67. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 1-0


72. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut’un kafa vuruşu kaleci Ramazan’da kaldı.


85. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor topu uzak direğe çevirdi. Uzak direkte topla buluşan Napoleoni topu ağlara gönderdi. 1-1


90+1. dakikada Özgür Çek’in kullandığı köşe vuruşunda Sadiku ön direkte topu aşırttı. Topa dokunan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, İlhan xx (Hakan dk. 84 ?), Tarkan xx, Eduok xx (Özgür dk. 79 x), Trezeguet xx, Diagne xxx


Yedekler: Eray, Murat, Hasan, Mustafa, Onur, Uğurcan


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Uğur xx, Mahmut xx (Jojic dk. 80 ?), Emre xx, Visca xx, İrfan Can xx (Napoleoni dk. 60 x), Kerim Frei x (Bajic dk. 73 x), Adebayor xx


Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Chedjou, Gökhan, Mevlüt


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Diagne (dk. 67 ve 90+1) (Kasımpaşa), Napoleoni (dk. 85) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Mahmut, da Costa, Emre (Başakşehir)




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