Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada El Kabir’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’a çarparak oyun alanına düştü. Boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
72. dakikada Pavelka’nın pasında ceza sahası içinde Diagne topla buluştu. Diagne, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Trezeguet’ye pasını aktardı. Trezeguet’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hopf’a çarparak kornere gitti.
75. dakikada sol taraftan El Kabir’in ortasında arka direkte Faty’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
79. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Özgür Çek’in ortasında arka direkte Diagne’nin önüne alarak yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
85. dakikada sol taraftan Özgür Çek’in ortasında arka direkte Trezeguet topu önüne aldı. Kaleciyle bir anda karşı karşıya kalan Trezeguet’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
90+4. dakikada Cerci’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bifouma’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Kısel xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Youssef xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Tarkan xx (Pavelka dk. 70 x), Trezeguet xxx, İlhan xxx (Hakan Demir dk. 84 ?), Eduok xx ( Özgür Çek dk. 73 xx), Diagne xxx
Yedekler: Eray, Murat, Josue, Onur, Hasan, Uğurcan, Ethem
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Ankaragücü: Hopf xx, Erdem xx, Alihan xx, Kone xx, Pinto xx (Djedje dk. 59 x), Moulin xx, Faty xx, Bifouma xx, İlhan xx (Kubilay dk. 46 x), Mokhtar xx (Cerci dk. 78 x), El Kabir xx
Yedekler: Altay, Korcan, Heurtaux, Sedat, Kenan, Mahmut, Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Diagne (dk. 13), Trezeguet (dk. 85) (Kasımpaşa) Bifouma (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kone, Bifouma, Pinto (MKE Ankaragücü), Veysel Sarı (Kasımpaşa)