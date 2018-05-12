Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Müsabaka Kasımpaşa’nın 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanatta topla buluşan Diagne’nin ceza sahası içine yerden çevirdiği ortada İlhan’ın şutu direğe çarpıp auta çıktı.
49. dakikada sol kanatta İlhan’ın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur’un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi.
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Manu’nun ceza sahası içinde kaleciye çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
76. dakikada ceza sahası dışından çalımlarla ceza sahasına giren Sessengon’un şutunu kaleci Ramazan iki hamlede kontrol etti.
89. dakikada Diagne savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada penaltıyı kullanan Diagne topu ağlara gönderdi. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xxx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Mensah xx (Omeruo dk. 37 x), İlhan Depe xx (Eduok dk. 68 x), Ahmed Ildiz xx, Trezeguet xxx (Hasan dk. 86 ?), Diagne xxxx
Yedekler: Eray, Burak, Etoundi, Murillo, Hakan, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Hopf xx, Claro xx, Palitsevich xx, Uğur xx, Milinkovic xx, Zeki xx (Rahmetullah dk. 59 x), Murat xx, Aydın xx (Issah dk. 46 x), Sessengon xx, Skuletic xx (Manu dk. 46 xxx)
Yedekler: Numan, Yıldırım, Ahmet İlhan, Alper, İlker, Khalili, Mehmet
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Diagne (dk. 39, 49 ve 90 pen.) (Kasımpaşa), Manu (dk. 65) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Ahmet Oğuz (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Pavelka, Trezeguet, Ben Youssef, Omeruo (Kasımpaşa)