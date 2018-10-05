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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 8.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta altıpasta topla buluşan Eduok'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


69. dakikada Yasin Öztekin'in pas verirken Kasımpaşalı futbolculardan seken top önünde kaldı. Yasin'in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği üst noktadan ağlarla buluştu. 2-1


72. dakikada Alpaslan'ın rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği vuruşta, kaleci Ramazan Köse topu kurtardı.


84. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka (İlhan dk. 79 ?), Tarkan, Sadiku, Eduok (Koita dk. 89 ?), Trezeguet (Özgür Çek dk. 90 ?), Diagne


Yedekler: Eray, Onur, Uğurcan, Sa, Hakan, Hasan Bilal, Mustafa


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Göztepe: Beto, Gassama (Gouffran dk. 35), Reis, Titi, Traore (Berkan dk. 17), Alpaslan (Deniz Kadah dk. 83 ?), Castro, Tayfur, Yasin, Borges, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Hakan, Berkan, Fausto, Yalçın, Grillo, Yalçın, Poko, N'gando, Samed Ali Kaya


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Goller: Eduok (dk. 21 ve 47), Trezeguet (dk. 84) (Kasımpaşa), Yasin Öztekin (dk. 69) (Göztepe)


Sarı kart: Ben Youssef (Kasımpaşa)

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