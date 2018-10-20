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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 5 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 9.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşılaştığı Akhisarspor'u 5-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Eduok'un ceza sahasının sağından pasında altıpasta topu alan Diagne, sırtı dönük pozisyonda Trezeguet'e aktardı. Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


58. dakikada Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Tarkan'ın ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0


67. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan pasında Diagne'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0


70. dakikada Akhisarspor savunmasının hatalı pasıyla topu alan Diagne penaltı noktası üzerinde yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı, kaleci Fatih'in solundan ağlara gönderdi. 4-0.


78. dakikada savunmada Lopes kafa ile pasını kaleci Fatih'e göndermek isterken Eduok araya girdi. Eduok'un Fatih'ten sıyrılarak boş kaleye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 5-0


87. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Lopes'den seken topu önünde bulan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin önünden çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez


Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan, Pavelka (Koita dk. 76), Eduok (İlhan dk. 84 ?), Trezeguet (Hakan dk. 89 ?), Diagne


Yedekler: Murat, Eray, Onur, Uğurcan, Josue Ja, Mustafa, Yılmaz


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir (Regattin dk. 64), Sissoko, Aykut, Barbosa (Onur dk. 68), Güray, Joseu (Larsson dk. 82 ?), Seleznyov


Yedekler: Bora, Lukac, Dany, Manu, İlke


Teknik Direktör: Cihat Arsalan


Gol: Trezeguet (dk. 57), Tarkan (dk. 58), Diagne (dk. 67 ve 70), Eduok (dk. 78) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Güray, Regattin (Akhisarspor), Diagne (Kasımpaşa)

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