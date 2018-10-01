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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - E. Y. Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


13. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Da Costa'nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi.


29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Da Costa'nın şutunu kaleci Fabian kornere çeldi.


31. dakikada sol kanatta Aleksic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu kafayla Mina çevirdi. Topla buluşan Boutaib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası içine açtığı ortada Adebayor'un kafasında top üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Adebayor


Yedekler: Volkan, Faruk, Attamah, Bajic, Soner, Seifeldin, Jojic, Uğur, Gökhan, Mustafa


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


E. Y. Malatyaspor: Fabian, Chebake, Mina, Sadık, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Boutaib


Yedekler: Ertaç, Eren, Pereira, Ahmed, Murat, Mustafa, Muniru, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Boutaib (dk. 31) (Malatyaspor)


Sarı kart: Adebayor (Medipol Başakşehir)

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