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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahasında topla buluşan İrfan'dan seken topa hamle yapan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


14. dakikada sol kanatta topla Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.


23. dakikada sol kanattan Elia'nın açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin kafa vuruşunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.


43. dakikada Diego'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan topu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.


45+1. dakikada Visca köşe vuruşunda pası Caiçara'ya verdi. Caiçara'nın ortasında ceza sahası içinde Mahmut'un yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey


Medipol Başakşehir: Mert,Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, İrfan, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor


Yedekler: Faruk, Volkan, Attamah, Gökhan, Kerim, Mossoro, Jojic, Soner, Bajic


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Aly Cissokho, Yekta, Harun, Hakan, Doğukan, Mevlüt, Jean- Armel Drole


Yedekler: Ferhat, Salih, Musa, Chico, Danilo, Barrada, Osman, Serdar, Maicon


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Gol: Visca (dk. 7) (Başakşehir)


Sarı kart: Harun (Antalyaspor)

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