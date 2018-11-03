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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 11.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Mustafa Pektemek'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


18. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde müsait pozisyonda Epurenu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


38. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


41. dakikada Pepe'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lens'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.


45+1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top kale önünde sekti. Epuranu'nun önüne düşen topa yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken


Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca,Elia, Mossoro, Bajic


Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Arda, Napoleoni, Soner, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano (Caner dk. 24), Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Love


Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Roco, Tolgay, Güven Yalçın, Necip, Ljajic, Dorukhan, Larin


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gol: Epureanu (dk. 18) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Lens (Beşiktaş)

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