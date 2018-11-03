Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol taraftan Babel'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mustafa Pektemek'in yaptığı yarım volede meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada Atiba'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Babel'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
83. dakikada sağ taraftan Caner'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Pepe'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
86. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Visca'nın soldan son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi.
90+6. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa arka direkte Love'ın yaptığı dokunuşta kaleci Mert meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut (Attamah dk. 90+1 ?), İrfan Can, Visca, Elia (Napoleoni dk. 62), Mossoro (Soner dk. 73), Bajic
Yedekler: Volkan, Adebayor, Arda, Hafez, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano (Caner dk. 24), Atiba, Medel (Güven dk. 80), Lens (Ljajic dk. 65), Babel, Mustafa Pektemek, Love
Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Roco, Tolgay, Necip, Dorukhan, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Epureanu (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Lens, Medel (Beşiktaş), Soner, Mert (Medipol Başakşehir)