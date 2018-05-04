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04 Mayıs 2018 20:51

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - D. G. Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - D. G. Sivasspor: 0 (İlk yarı)

04 Mayıs 2018 20:51

haftasında Medipol Başakşehir evinde D. G. Sivasspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


13. dakikada Sivasspor savunmasının verdiği hatalı pasta topla buluşan İrfan’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.


14. dakikada sağ kanattan Visca’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Elia’nın içeriye çevirdiği pasta topla buluşan Bajic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


15. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Epureanu’nun şutunda topu kaleci Ali kontrol etti.


28. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.


42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine çevirdiği topta Bajic’İn şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.


44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone’nin şutunu kaleci Volkan kontrol etti.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx, Emre xx, Visca xxx, Mossoro x, Elia xx, Bajic xxx


Yedekler: Mert, Attamah, Arda, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Kerim, Uğur, Alparslan, Gökhan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


D. G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Boye xx, Ziya xx, Saivet xx, N’Dinga xx, Hakan xx, Bifouma xx, Emre xx, Cyriac x (Kone dk. 34 x)


Yedekler: Tolgahan, Mert, Muhammet, Hakan, Rybalka, Paul Papp, Robinho, Serkan, Medjani


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Gol: Bajic (dk. 14) (Medipol Başakşehir)


Kırmızı kart: Mossoro (dk. 38) (Medipol Başakşehir)


Sarı kart: Da Costa (Medipol Başakşehir)




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