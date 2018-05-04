haftasında Medipol Başakşehir evinde D. G. Sivasspor’u konuk etti. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75. dakikada Henri Saivet’in kısa pasıyla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.
85. dakikada Kone’den seken topa gelişine vuran Ziya’nın şutu auta çıktı.
87. dakikada defanstan dönen topla ceza yayında buluşan Mert Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
90+3. dakikada sol çaprazdan Robinho’nun şutunda Volkan’dan seken top ağlara gitti. 1-1
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 90+1 ?), Emre xx, Visca xxx, Elia xx (Kerim dk. 78 x), Bajic x (Arda dk. 70 x)
Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Uğur, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
D. G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Boye xx, Ziya xx, Saivet xx, N’Dinga xx, Hakan xx (Robinho dk. 46 xx), Bifouma xx (Mert Hakan dk. 78 x), Emre xx, Cyriac x (Kone dk. 34 x)
Yedekler: Tolgahan, Mert, Muhammet, Rybalka, Paul Papp, Serkan, Medjani
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Bajic (dk. 14) (Medipol Başakşehir), Volkan Babacan (dk. 90+2) (k.k) (Sivasspor)
Kırmızı kartlar: Mossoro (dk. 38), Arda Turan (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Da Costa, İrfan Can, Emre (Medipol Başakşehir)