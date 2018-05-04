Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 21:58

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - D. G. Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - D. G. Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

04 Mayıs 2018 21:58

haftasında Medipol Başakşehir evinde D. G. Sivasspor’u konuk etti. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


75. dakikada Henri Saivet’in kısa pasıyla topla buluşan Robinho ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti ancak bu top savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.


85. dakikada Kone’den seken topa gelişine vuran Ziya’nın şutu auta çıktı.


87. dakikada defanstan dönen topla ceza yayında buluşan Mert Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.


90+3. dakikada sol çaprazdan Robinho’nun şutunda Volkan’dan seken top ağlara gitti. 1-1



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caicara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Gökhan dk. 90+1 ?), Emre xx, Visca xxx, Elia xx (Kerim dk. 78 x), Bajic x (Arda dk. 70 x)


Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Chedjou, Tunay, Uğur, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


D. G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Auremir xx, Bjarsmyr xx, Boye xx, Ziya xx, Saivet xx, N’Dinga xx, Hakan xx (Robinho dk. 46 xx), Bifouma xx (Mert Hakan dk. 78 x), Emre xx, Cyriac x (Kone dk. 34 x)


Yedekler: Tolgahan, Mert, Muhammet, Rybalka, Paul Papp, Serkan, Medjani


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Goller: Bajic (dk. 14) (Medipol Başakşehir), Volkan Babacan (dk. 90+2) (k.k) (Sivasspor)


Kırmızı kartlar: Mossoro (dk. 38), Arda Turan (dk. 90+3) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Da Costa, İrfan Can, Emre (Medipol Başakşehir)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    Sisli
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç