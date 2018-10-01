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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - E. Y. Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Mossoro'nun ceza sahası içine çevirdiği topta Visca'nın şutu üst direkten oyun alanı içine döndü.


71. dakikada sol kanatta İrfan Can'ın açtığı ortada ceza sahası içinde Visca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


78. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Boutaib'in kafasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Mossoro (Soner dk. 90+2 ?), Visca, Kerim Frei (Jojic dk. 86 ?), Adebayor (Bajic dk. 78)


Yedekler: Volkan, Faruk, Attamah , Seifeldin, Uğur, Gökhan, Mustafa


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


E. Y. Malatyaspor: Fabian, Chebake, Mina, Sadık, Erkan Kaş (Rahman dk. 56), Murat Yıldırım, Donald, Aleksic (Mustafa dk. 70), Guilherme, Adem Büyük (Muniru dk. 84 ?), Boutaib


Yedekler: Ertaç, Eren, Pereira, Ahmed, Murat, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Boutaib (dk. 31) (Malatyaspor), Visca (dk. 71) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Adebayor, Mahmut (Medipol Başakşehir), Chebake (Malatyaspor)

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