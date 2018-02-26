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26 Şubat 2018 20:52

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

26 Şubat 2018 20:52

haftasında Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Gökhan İnler’in orta sahadan gönderdiği ara pasta Elia savunmanın arkasına sarktı ancak kaleci Hopf son onda topa sahip olarak tehlikeyi önledi.


12. dakikada sol kanatta topla buluşan Manu, ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Epureanu araya girerek topu kornere gönderdi.


28. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Adebayor kafayı vurarak takımını öne geçirdi. 1-0


34. dakikada orta sahaya yakın bir bölgeden kazanılan serbest vuruşta Sessegnon ortasını yaptı, top direkt kaleye gitti ancak Volkan Babacan son anda topu kornere gönderdi.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Uygar Bebek xx


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Caiçara xxx, Epureanu xxx, Attamah xx, Clichy xxx, Gökhan İnler xxx, Emre Belözoğlu xxx, Mossoro xxx, Elia xx, Visca xxx, Adebayor xxx


Yedekler: Mert, Bajic, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Mahmut, Da Costa, Kerim, Uğur, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet xx, Lucas xx, Palitsevich x, Uğur xx, Scekic xxx, Khalili x, Jaiton xx, Sessegnon xxx, Aydın x, Manu x


Yedekler: Taha, Yıldırım, Milinkovic, Murat, Issah, Guidileye, Alper, Zeki, Rahmetullah, Deniz


Teknik Direktör: Ümit Özat


Gol: Adebayor (dk. 28) (M.Başakşehir)


Sarı kart: Epureanu (M.Başakşehir)




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