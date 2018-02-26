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26 Şubat 2018 21:57

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

26 Şubat 2018 21:57

haftasında Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Adebayor ve Khalili’nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Bu futbolcunun uzun mesafeden yaptığı vuruşta Volkan Babacan’ın kolunun altından geçen top ağlara gitti. 1-1


53. dakikada Elia’nın yaptığı ortada Adebayor kafayla indirdi, Mossoro şutunu çekti ancak Palitsevich son anda ayak koydu ve tehlikeyi önledi.


55. dakikada Başakşehir savunmanın hatasında araya giren Khalili, sağdan bindiren Sessegnon’u gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak yandan auta gönderdi.


79. dakikada sağ kanattan bindiren Visca, yerden ceza sahası içindeki Adebayor’a gönderdi. Golcü futbolcunun düzeltip yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.


86. dakikada Emre’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Adebayor kafayla İrfan Can’a indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Hopf iki hamlede topa hakim oldu.



Stat: 3. İstanbul Fatih Terim


Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Uygar Bebek xx


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Caiçara xx, Epureanu xx, Attamah xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx (İrfan Can dk. 74 x), Emre Belözoğlu xxx, Mossoro xx (Bajic dk. 81 ?), Elia xx (Kerim dk. 66 xx), Visca xx, Adebayor xxx


Yedekler: Mert, Napoleoni, Mevlüt, Mahmut, Da Costa, Uğur, Alparslan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Hopf xxx, Ahmet xxx, Lucas xxx, Palitsevich xxx, Uğur xxx, Scekic xxx, Khalili xxx, Jaiton xx (Alper dk. 83 ?), Sessegnon xxx, Aydın xx (Deniz dk. 61 xx), Manu x (Milinkovic dk. 70 xx)


Yedekler: Taha, Yıldırım, Murat, Issah, Guidileye, Zeki, Rahmetullah


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Adebayor (dk. 28) (M.Başakşehir), Khalili (dk. 50) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Epureanu, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (M.Başakşehir)




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