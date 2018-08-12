Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Visca’nın ortası ile ön direkte buluşan Manuel da Costa’nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
24. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Rodallega’nın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan İnler’in şutunu kaleci Onur kornere çeldi.
31. dakikada sağ kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu’nun kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.
43. dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Da Costa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Manuel da Costa xxx, Epureanu xx, Clichy xx, Soner xx, Gökhan İnler xx, Visca xxx, Jojic xx, Elia xx, Bajic xx
Yedekler: Volkan, Uğur, Attamah, Chedjou, Emre, Kerim, Mahmut, Mevlüt, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Trabzonspor: Onur xx, M.Akbaş xx, Toure xx, Pereira xx, Ibanez xx, Kucka xx, Sosa xx, Onazi xx, Yusuf xx, Abdülkadir xx, Hugo Rodallega xx
Yedekler: Esteban, Uğurcan, Novak, Hosseini, Semih, Hüseyin, Batuhan, Murat, Abdülkadir Parmak, Olcay
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Da Costa (dk. 43) (Başakşehir)