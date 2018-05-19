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19 Mayıs 2018 19:54

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

19 Mayıs 2018 19:54

haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada İlhan Depe’nin ara pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed İldiz ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Da Costa’ya çarparak ağlarla buluştu. 0-1


9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İlhan’ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


14. dakikada sol kanattan Elia’nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


18. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın yaptığı ortada kale önünde Adebayor’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ramazan’da kaldı.


26. dakikada topla buluşan Diagne, Emre’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.


27. dakikada Diagne, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Volkan’ın sağından ağlara gönderdi. 0-2


30. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adebayor, arka direğe gönderdi. Arka direkte savunmanın dokunamadığı topa Visca’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


36. dakikada sağ kanattan Visca’nın içeri çevirdiği topu kaleci Ramazan elinden kaçırdı. Ramazan’ın hatasıyla kale önünde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek, filelerle buluşturdu. 2-2



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xx, Visca xx, Elia xx, Bajic xx, Adebayor xx


Yedekler: Mert, Uğur, Alparslan, Attamah, İrfan Can, Tunay, Kerim, Gökhan İnler, Napoleoni, Mevlüt


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx, İlhan xx, Eduok xx, Diagne xx


Yedekler: Eray, Kadem Burak, Onur, Hakan, Burak, Hasan, Etoundi, Murillo


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Ahmed İldiz (dk. 6), Diagne (dk. 27 pen.) (Kasımpaşa), Visca (dk. 30), Adebayor (dk. 36) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir) Diagne, Veysel (Kasımpaşa)




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