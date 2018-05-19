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19 Mayıs 2018 20:58

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

19 Mayıs 2018 20:58

haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa’yı 3-2’lik skorla mağlup ederek, sezonu 3. sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Emre’nin ortasında kale önünde Adebayor’un yaptığı yarım volede meşin yuvarlak üst direğin üstünden auta gitti.


51. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın Adebayor’a yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus, beyaz noktayı gösterdi.


52. dakikada Emre’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.


61. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Adebayor’un düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2


71. dakikada sağ kanattan Popov’un yaptığı ortada arka direkte Diagne’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Da Costa xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre xx (İrfan Can dk. 62 x), Visca xx, Elia xx, Bajic xx (Napoleoni dk. 58 x), Adebayor xxx (Mevlüt dk. 82 ?)


Yedekler: Mert, Uğur, Alparslan, Attamah, Tunay, Kerim, Gökhan İnler


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Sadiku xx (Murillo dk. 79 x), İlhan xx, Eduok xx (Hasan Bilal dk. 84 ?), Diagne xxx


Yedekler: Eray, Kadem Burak, Onur, Hakan, Burak, Etoundi


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Ahmed İldiz (dk. 6), Diagne (dk. 27 pen.) (Kasımpaşa), Visca (dk. 30), Adebayor (dk. 36 ve 61) (Medipol Başakşehir)


Sarı kartlar: Emre, İrfan Can, Caiçara (Medipol Başakşehir), Diagne, Veysel, İlhan (Kasımpaşa)




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