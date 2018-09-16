Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 5.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabaka Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
54. dakikada ceza sahası içine atılan topla buluşan Mevlüt'ün şutunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın plase vuruşunda topu kaleci Boffin kontrol etti.
72. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Napoleoni'nin dışarıya verdiği pasta seken topla buluşan İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
88. dakikada topla buluşan Adebayor'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Mert,Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut (Bajic dk. 85 ?), İrfan (Jojic dk. 77), Visca, Napoleoni, Elia (Soner dk. 61), Adebayor
Yedekler: Faruk, Volkan, Attamah, Gökhan, Kerim, Mossoro
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Aly Cissokho, Yekta, Harun (Barrada dk. 46), Hakan, Doğukan (Danilo dk. 77) Mevlüt, Jean-Armel Drole (Maicon dk. 46)
Yedekler: Ferhat, Salih, Musa, Chico, Osman, Serdar
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Visca (dk. 7), Napoleoni (dk. 46), İrfan (dk. 72), Adebayor (dk. 88) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Harun, Barrada (Antalyaspor)