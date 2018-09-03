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03 Eylül 2018 09:11

Spor Toto Süper Lig’in en değerlisi Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’deki 18 takım içerisinde 96 milyon 650 bin Euro ile Galatasaray ligin en değerli takımı olarak yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig’in en değerlisi Galatasaray

03 Eylül 2018 09:11


Spor Toto Süper Lig’de 9 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz’da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı. Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.



En değerlisi ise Galatasaray


Alman internet sitesi Transfermarkt’ın bilgilerine göre Spor Toto Süper Lig’de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyar 950 milyon Euro. Ligin en değerli takımı ise son şampiyon Galatasaray. Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan 26 futbolcunun toplam piyasa değeri 96 milyon 650 bin Euro. Cimbom’da Stoke City’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Badou Ndiaye, 15 milyon Euro’luk piyasa değeri ile takımdaki en değerli oyuncu olarak dikkat çekiyor.



İkinci Beşiktaş, üçüncü Fenerbahçe


Listede Süper Lig’in ikinci değerlisi ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kadrosunda yer alan 29 futbolcunun toplam değeri 93 milyon 450 bin Euro. Galatasaray ve Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe, 3. sıraya ismini yazdırdı. Böylece 3 büyükler listedeki üç sırayı başka takımlara kaptırmadı. Sarı-lacivertlilerin takımdaki 31 futbolcusunun değeri ise 91 milyon 900 bin Euro olarak göze çarptı.


Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligin kadro değeri en az takımı olarak karşımıza çıkıyor. Mavi-beyazlıların takımdaki 28 futbolcusunun değeri de 13 milyon 930 bin Euro.


Spor Toto Süper Lig’deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:



1- Galatasaray: 96 milyon 650 bin Euro


2- Beşiktaş: 93 milyon 450 bin Euro


3- Fenerbahçe: 91 milyon 900 bin


4- Medipol Başakşehir: 52 milyon 450 bin Euro


5- Trabzonspor: 49 milyon 850 bin Euro


6- Bursaspor: 28 milyon 900 bin Euro


7- Göztepe: 28 milyon 250 bin Euro


8- Atiker Konyaspor: 27 milyon 350 bin Euro


9- Aytemiz Alanyaspor: 24 milyon 100 bin Euro


10- Demir Grup Sivasspor: 22 milyon 50 bin Euro


11- Kayserispor: 21 milyon 600 bin Euro


12- Çaykur Rizespor: 21 milyon 230 bin Euro


13- Kasımpaşa: 20 milyon 600 bin Euro


14- Antalyaspor: 20 milyon 850 bin Euro


15- MKE Ankaragücü: 19 milyon 100 bin Euro


16- Evkur Yeni Malatyaspor: 18 milyon 500 bin Euro


17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro


18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro




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