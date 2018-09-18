Hamdi Koçer, spor yapanlarda fıtık problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Hamdi Koçer, “Kasık fıtıklarına sporcularda daha sık rastlanır. Özellikle ikili mücadele gerektiren futbol benzeri sporlarda adale yırtılmasına bağlı direk fıtıklar ortaya çıkar. Sporcularda görülen kasık fıtıkları hem tanı hem tedavi açısından bazı zorluklara sahiptir. Sporcu fıtıkları şişlikten önce ağrı ile başlayabilir. Sporcunun aktif spor imkanını kısıtlar. Ameliyat sonrası hastanın spora dönüş beklentisi ayrıca bir profesyonel baskı oluşturur. Bu zorluklara rağmen doğru tanı ve uygun tedavi ile sporcunun işine hızla geri dönmesi mümkündür” dedi.

Sporcu fıtıklarının diğer fıtıklar gibi önce kasıkta şişlik ile başlamayabildiğini ifade eden Koçer, “Daha çok nokta fıtığı şeklinde kasık ağrısı ile ortaya çıkar. Kasık ağrıları sporcularda sadece fıtık nedeni ile olmaz. Kasık ağrısı yapan diğer nedenlerden ayırt etmek zaman zaman çok zor olabilir. Sporcu fıtıklarında tanı için ileri tetkikler sıklıkla gerekir: ultrason ve hatta MR incelemesi ile bölgeyi incelemek gerekebilir. Eldeki tüm tetkiklerin kullanılmasına rağmen tanı konamayan sporcular olabilir. Nadir de olsa laparosopik ameliyat ile tanının teyit edildiği durumlar yaşanabilir. Karın duvarını oluşturan adalelerde yırtık görülmesi ile direk fıtık teşhisi konur. Sporcularda direk fıtıklar daha fazla görülür” diye konuştu.

“Bütün kasık fıtıklarını yama ile onarmak gerekir”

Yamayı fıtığın olduğu yere iki yöntemle yerleştirmenin mümkün olduğunu kaydeden Koçer, “Açık ve kapalı (laparoskopik) yöntem. Açık yöntemde yaklaşık 10 cm uzunluğunda tek bir kesi yapılırken, kapalı yöntem 3 küçük delikten gerçekleştirilir. Her iki yöntemden sonra da hasta aynı gün taburcu olabilir ancak kapalı ameliyattan sonra spora dönmek çok daha kısa sürede mümkündür. Laparoskopik ameliyatların en fazla avantaj sağladığı hastalar sporculardır. Bu yöntemle yapılan bir ameliyattan 2-3 hafta sonra antrenmanlara geri dönebilir. Buna karşılık açık ameliyat sonrası bu süre çok daha uzun sürebilir. Sporcularda ameliyat hazırlığı ile ilgili en zor kısım kesin tanının belgelenmesidir. Sadece ağrı ile seyreden küçük adale yırtıklarının pubis iltihapları veya başka yumuşak doku zedelenmesinden ayırt edilmesi için genellikle ileri tetkik yöntemleri gerekir. Tanı sonrası ameliyata karar verildikten sonra, ameliyat günü direk hastaneye gelip yatış yapılması yeterlidir. Anestezi muayenesi ve standart tetkikleri takiben ameliyat gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.

Sporcuların ameliyat sonrası beklentisinin en kısa süre içinde spora geri dönmek olduğunu belirten Koçer, “Kapalı ameliyatlardan sonra bu süre daha kısadır. Sporcunun yaptığı spora göre değişmekle beraber 2-3 hafta içinde antrenmanlara başlanabilir. Müsabakalara geri dönüş süresi mücadeleci sporlarda biraz daha uzun zaman alabilir. Kesin süreler için ameliyatınızı yapacak hekim ile ameliyat öncesi ve sonrası konuşup bilgi almanızı öneririz” şeklinde konuştu.