Ziyarette Başkan Mustafa Cengiz, Türkiye’de ilk kez Sancaktepe Belediyesi tarafından uygulanan Sporcu Performans Laboratuvarı hakkında Başkan Erdem’den bilgi aldı. Sancaktepe’nin bu hamlesinin Türk Sporuna öncelik olduğunu belirten Mustafa Cengiz bu laboratuvar sayesinde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde buradan Türkiye Şampiyonları, Dünya Şampiyonları çıkacağını ve Galatasaray Spor Kulübü olarak bu projenin içinde yer alacaklarını belirtti.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ise Mustafa Cengiz’in yapmış olduğu ziyaret ve sporcu performans laboratuvarı ile ilgili görüş ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.