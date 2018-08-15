Sporun en yetenekli çocukları Karadeniz’den çıktı

Yüzdesel olarak en başarılı bölge ise Karadeniz Bölgesi.

Turkcell’in ana sponsoru olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nde yaklaşık 47 bin öğrenci, Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesinin, Mayıs 2018’de başlatılan ve 81 ilde, 423 bin 557 ilkokul 3. sınıfa giden öğrenciye erişilen ilk etabının karşılaştırmalı sonuçları da belli oldu.

Bir aylık ilk etap taramasında 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmen ile 9 bin 153 ilkokulda yapılan çalışma sonrasında Türkiye genelinde yüzde 10.5’lik bir başarı yakalandı. Taranan 423 bin 557 ilkokul 3. sınıf öğrencisinden 46 bin 884 öğrenci halen devam eden 2 aylık çalışma programına dahil edildi. Türkiye genelinde 9 bin 623 ile en çok Marmara Bölgesi’ndeki öğrenciler 2 aylık çalışma programına dahil edilirken, yüzdesel olarak en başarılı olan bölgeler ise yüzde 13’le Karadeniz Bölgesi ve yüzde 12 ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu.

İlk etap sonunda taramaya tabii tutulan öğrenci sayısı ve 2 aylık çalışmaya dahil edilen öğrenci sayıları ise bölgelere göre şu şekilde gerçekleşti:

BÖLGE TARANAN ÇOCUK ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLEN ÇOCUK YÜZDE

Karadeniz 60.415 8.362 13

Doğu Anadolu 42.834 5.420 12

Güney Doğu Anadolu 47.361 5.447 11

Akdeniz 64.096 7.098 11

Marmara 98.135 9.623 9

Ege 44.420 4.434 9

İç Anadolu 66.296 6.500 9

İkinci etapta hedef 1.3 milyon çocuk

Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi’nde İkinci etap ise Eylül-Aralık ayları arasında gerçekleştirilecek. İkinci etapta hedef 1 milyon 287 bin 811 öğrenciye erişmek olacak.

"TURKSPORU’nun geleceğine yatırım yapıyoruz"

TURKSPORU’na en büyük desteği veren şirket olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “TURKSPORU Proje’miz bu yolda atılmış çok ciddi bir adımdır. Projemizin amacı, TURKSPORU’nun tüm disiplinlerde ilerlemesine destek olmak ve son Avrupa Şampiyonası’nda olduğu gibi ülkemizin bayrağını en yükseklere taşıyacak sporcuların gelişimine yardım etmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi de TURKSPORU’nun ilerlemesi için yapılan bir altyapı devrimi. Biz de bu projenin ana sponsoru olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu proje sayesinde TURKSPORU’nun geleceğini inşa ediyoruz. İleride bayrağımızın en büyük turnuvalarda gönderde dalgalandıracaklarına inancımızın tam olduğu sporculara şimdiden destek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.