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03 Ağustos 2018 11:37

Sprey kına ile başladı dünyaya geçici dövme boyası satıyor

Tüm dünyada büyük ilgi gören geçici dövme merakı Türk girişimciyi ihracatçı yaptı.

Sprey kına ile başladı dünyaya geçici dövme boyası satıyor

03 Ağustos 2018 11:37

Türkiye’de ilk defa kınayı sprey haline getiren One Spray Tattoo, şimdi de Airbrush olarak adlandırılan geçici dövme boyalarının imalatını tamamladı. Tamamı ithal olarak yurt dışından getirilen Airbrush boyaları artık yerli imalatla ve helal sertifikalı üretilerek yurt dışına ihraç edilmeye başlandı.



Türkiye’de büyüklüğü 360 milyon dolara ulaşan geçici dövme ve hint kınası pazarı Türk girişimciyi ihracatçı yaptı. Kınanın Türk kültüründe vazgeçilmez bir yeri olduğunu anlatan One Spray Tattoo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Yalçınkaya, “Kendi kültürümüze ait kına desenlerini dahi Çin’den ithal eder hale geldik. Biz tamamen yerli ve milli desenleri kullanarak sağlıklı dövme boyaları, dövme şablonu ve sprey kınalar üretiyoruz. Türkiye’de ilk defa dövmecilere ve hint kınası dövmesi yapanlara özel body paint adı verilen yerli airbrush boyamızı ürettik" dedi.



"Hedefimiz 150 milyon dolara ulaşan dövme malzemeleri ithalatının tamamını yerli hale getirmek"


1 yılık Ar-Ge çalışmasının ardından Amerika’da Çin’de üretilen boyaların daha kalitelisini tamamen yerli imkanlarla seri üretime soktuklarını kaydeden Yalçınkaya, "İlk etapta 100 ml ve 6 renk olarak 50 bin tüp dövme boyasının imalatını tamamladık. İlk üretimin büyük kısmını Azerbaycan, Irak ve Libya’ya ihraç ettik. Hedefimiz 150 milyon dolara ulaşan dövme malzemeleri ithalatının tamamını yerli hale getirmek ve Avrupa’ya ihracat yapmak” diye konuştu.




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