Törende katliamda hayatını kaybedenler için Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk bırakılırken suçlularının adalet önüne çıkarılması istendi.

Kartal Belediyesi, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ile Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde Srebrenitsa katliamının 22’nci yılında anma programı düzenledi. Kartal Meydanı’nda gerçekleşen programa, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Elmas Orak, dernek yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programı hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşu ile başladı. Ardından 11 Temmuz 1995’de Yugoslavya iç savaşında Sırp ordusunun Srebrenitsa’yı işgal etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 binin üzerindeki vatandaş için Kartal Meydanı’nda yer alan Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı’na çelenk bırakıldı. Katliama ilişkin basın bildirisinin okunduğu programda Srebrenitsa katliamının unutturulmaması ve suçlularının cezalandırılması gerektiğine dikkat çekildi. Dünya üzerindeki katliamların önüne geçilmesi gerekliliğinin vurgulandığı anma töreninde katliamın suçlularının adalet önüne çıkarılması istendi.

“Bosna halkı için de adalet diyoruz”

Katliamın unutulmaması gerektiğinin altını çizen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, “Tarifi mümkün değil bu acının, 8 binden fazla insanımızın katledilmesi biz isteriz ki bir tane canımızın tırnağı kırılmasın. Fakat bir katliamdan bahsediyoruz. Bosna ve Türk halkı için çok önemli bir gün aslında bugün bu tür katliamların tekrar yaşanmaması için sesimizi daha güçlü duyurmamız gerekiyor. Kardeşlik ve dostluk mesajlarının daha gülü verilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde buradaki Srebrenitsa Anıtı’nın açılışını yaptık. Hala sonuçlanmayan bir süreç var, adalet yerini bulmadı sorumlular gerekli cezaları almadı. O yüzden adalet evrensel bir iş herkese lazım bütün toplumlara lazım adalet arayışı devam ediyor, Bosna halkı için de adalet diyoruz. Gelecek nesillerin bu katliamdan haberdar olmaları gerekiyor ki barışın dostluğun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamaları gerekiyor” dedi.

“Maalesef acımız çok büyüktür ama bundan sonra biz adalet peşinde koşuyoruz”

Srebrenitsa katliamının sorumlularının cezalandırılması gerektiğini ifade eden Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Elmas Orak, “Bundan tam 22 sene Srebrenitsa’nın Birleşmiş Milletler’in koruması altındaki bir bölgede Sırp güçlerine insanlar tabakta sunuldu ve insanlar birkaç gün içinde katledildiler. Şu anda bizim bildiğimiz rakam 8 bin 372 kişi ama bunun üzerinde bir rakam söz konusudur. Maalesef acımız çok büyüktür ama olmuş bir olaydır bundan sonra biz adalet peşinde koşuyoruz. Hem bu soykırımı lanetliyoruz hem de suçlularının bulunması ve adalet önüne çıkarılması konusunda faaliyetlerde bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilmediğimiz ileri günlerde çıkacak bir sürü insanlarımız, şehitlerimiz olacak”

İnsanların ölümüne sebep olan kişilerin er geç adalet önüne çıkacağını söyleyen Haşim Erdem, “Bu katliamda biz bilinen 8 bin 372 kişiyi konuşuyoruz. Ancak burada daha bilmediğimiz ileri günlerde çıkacak bir sürü insanlarımız, şehitlerimiz olacak.Bu sadece Bosna’da değil, dünyanın bir çok yerinde bu katliamlar işleniyor ve işlenmeye de devam edecek” diye konuştu.