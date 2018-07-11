Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte Srebrenitsa Soykırımına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Boğaziçi Yönetim Vakfı, Hamilik Okulu Komisyonu işbirliği ile Srebrenitsa Soykırımında hayatını kaybedenler için "Bosna Yiğitlik Meydanı" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Srebrenitsa Soykırımında hayatını kaybeden 8 bin 372 vatandaş için 8 bin 372 adet karanfil dağıtıldı. İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Vakıf Müdürü İbrahim Ethem Gören’in yanı sıra Boğaziçi Üniversitesinden de çok sayıda öğrenci katıldı.

Srebrenitsa Soykırımının 23’üncü yılında hayatını kaybedenleri anmak için karanfil dağıttıklarını belirten Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Vakıf Müdürü İbrahim Ethem Gören, "Bundan tam 23 yıl önce Avrupa’nın tam orta yerinde büyük bir soykırım yaşandı. Avrupalılar her ne kadar bu hadiseye her ne kadar katliam deseler de çok büyük bir soykırımdı. 8 bin 372 Boşnak kardeşimiz orada şehit edildi. Onların şehadete yürüyüşlerinin 13’üncü seneyi devriyesinde karanfil dağıtarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Kendilerini hayırla yad ediyoruz. Bugün akşama kadar buradayız. 8 bin 372 karanfilimiz var. Onlar bitinceye kadar buradayız. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın bir etkinliği bu. Burada bu karanfilleri dağıtan 24 öğrencilerimiz, Boğaziçi Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimiz Bosnalı kardeşlerine vefa borçlarını ödemek için burada bulunuyorlar" diye konuştu.