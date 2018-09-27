Sri Lankalılar belediyecilikte Esenyurt'u model aldı

Sri Lanka'nın Kuttankudy Belediye Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi makamında ziyaret etti. Sri Lankalı heyet, Esenyurt Belediyesinin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ve Sri Lanka'nın Kuttankudy Belediye Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar başkanlığındaki heyet, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi makamında ziyaret etti. Aralarında ülkenin önde gelen araştırmacılarının da bulunduğu heyet, Esenyurt Belediyesinin planlama, şehirleşme, yerel yönetimler ve sosyal kültürel faaliyetler alanlarındaki hizmetlerini de inceledi. Konuk heyet Esenyurt Belediyesini kendilerine model olarak gördüklerini belirterek, tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade ettiler. Ziyarette Esenyurt Belediyesi birimleri misafir belediyenin birimleriyle eşleştirilirken, her birim müdürü konuk mevkidaşına işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Konuk heyete Esenyurt Belediyesinin faaliyetlerini içeren bir video izletilirken, Sri Lankalı heyet de kendi ülkesini tanıttı.

"Dostluğumuz eskiye dayanıyor"

Sri Lanka Büyükelçisi Amza, Türkiye ile Sri Lanka'nın dostluğunun tarihinin çok eski olduğunu belirterek, “Aramızdaki köklü bağ Osmanlı İmparatorluğu zamanında başladı. Hala bu ilişki gelişerek devam etmekte. Ben de Türkiye'de büyüdüm ve uzun yıllardır burada yaşıyorum. Bu benim için büyük mutluluk ve ayrıcalık” diye konuştu.

Kuttankudy Belediye Başkanı Asfar da ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Biz belediyecilik ve vatandaşa hizmet konusunda sizi model almak istiyoruz. Sizin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Bu tecrübeleri kendi şehrimize aktarmak istiyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve yardımdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

"Yardıma hazırız"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de Sri Lankalı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlere her türlü konuda yardıma hazırız. Siz burada tesislerimizi, birimleri gezin, işleyişi öğrenin. Daha sonra da buraya ilgili arkadaşları gönderin. Onları bilgilendirelim. Bizim tecrübelerimizi kendi belediyenize aktarmanızdan ve uygulamanızdan büyük memnunluk duyarız" dedi.

Başkan Alatepe, ziyaret sırasında konuk heyete İSMEK kursiyerlerinin yaptığı el sanatları örneklerini de gösterdi. Başkan Alatepe, büyükelçi ve belediye başkanına hediye takdim etti. Alatepe ve Sri Lankalı heyet birimleri birlikte gezdi. Başkan Alatepe, daha sonra konuk heyet onuruna bir akşam yemeği verdi.