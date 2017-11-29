Starcity Outlet 35 milyon liraya yenilendi

Geçtiğimiz yıl Ülker ve Boyner Aileleri’nin ortak olduğu Starcity AVM’yi satın alan Gençoğlu Grup renovasyon çalışmalarını tamamladı. Starcity Outlet’in en önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten Gençoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Naim Gençoğlu yenilenme çalışmaları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "2016 yılında devraldığımız yatırımımızı, Avrupa Yakası’nın en prestijli Outlet alışveriş merkezi haline getirmeyi ve ziyaretçilerin aklındaki Outlet algısını değiştirmeyi kendimize hedef olarak belirledik. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla da öncelikle, alanında profesyonel çözüm ortakları ile anlaştık veJLL Türkiye işbirliğinde StarcityOutlet’inyönetim vekiralamaanlayışını yeniden oluşturduk.Belirlediğimiz hedef doğrultusunda StarcityOutlet’iAvrupa Yakası’nın en genç, en dinamik ve en prestijli Outlet alışveriş merkezi haline getirmek amacıyla en ince detayına kadar yeniden kurguladık. Mağaza karmasından ortak kullanım alanlarına, dış cephesinden kurumsal kimlik tasarımına kadar; oldukça geniş birrenovasyonagittik. Renovasyon kapsamında yaklaşık 35 milyon TL yatırım yaparak StarcityOutlet’iyeni baştan tasarladık ve yeniledik’ dedi.

Yüzde 97 olan doluluk oranının gerçekleştirilen kiralamalarla birlikte artması bekleniyor

Ortalama aylık 550 bin ziyaretçi ağırlayan AVM, misafirlerin kapısından içeriye girdikleri andan itibaren aileleriyle birliktezaman geçirebileceklerikeyifli, sıcak, samimi bir ortam sunmak istediklerini belirten Gençoğlu "Tüm faaliyetlerimizi ziyaretçilerimizin pozitif bir müşteri deneyimi yaşamaları için planlıyoruz. Doluluk oranımız yüzde 97 civarında, gerçekleştirdiğimiz kiralamalarla birlikte bu oranın daha da artmasını hedefliyoruz. Hedef kitlemiztarafından ilgi göreceğine inandığımız, onların ihtiyaçlarına yönelik, daha önce gerçekleştirilmemiş ve Starcity Outlet markasına değer katan aktivitelere imza atacağız’ dedi.