StartersHub Hubbing Wednesday etkinlikleri startup ekosistemini buluşturacak

Türkiye'nin önemli erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub, Hubbing Wednesday konuşmalarıyla startup ekosisteminin tüm oyuncularını aynı çatı altında toplayacak. İlki geçen hafta HerGünÖğren Kurucu Ortağı İnanç Ayar ve Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu'nun katılımıyla gerçekleşen Hubbing Wednesday etkinlikleri, altı ay boyunca her ayın üçüncü Çarşamba günü yeni konuşmacılar ve konularla düzenlenecek. Hubbing Wednesday etkinlik serisinin ikincisi, 21 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek.

StartersHub mezunlarının yanı sıra girişimcileri, potansiyel iş ortaklarını, mentor ve melek yatırımcıları ve üniversite öğrencilerini bir araya getiren etkinliklerde, yatırımcıların startup'larda aradığı değer oluşturma, ölçeklenebilirlik ve uluslararası pazara açılma gibi değerler hakkında önemli paylaşımlar yapılacak. Teknolojinin sanata yansımaları ve girişimcilik dünyasındaki yeni trendler de Hubbing Wednesday etkinliklerinde tartışılacak.

Hubbing Wednesday etkinliğinin gündemi değer oluşturma ve ekip ölçekleme oldu

Hubbing Wednesday etkinliklerinin ilkinde katılımcılarla tecrübelerini paylaşan İnanç Ayar, stratejik değer oluşturma konulu bir konuşmayla girişimcilerin merak ettikleri konulara açıklık getirdi. 2006 yılından beri yarı zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ders veren İnanç Ayar, HerGünÖğren ve Fikri Tesisat girişimlerini yürütüyor. Ayar ayrıca Karnaval Radio'da 'Bir Yaşam Felsefesi Olarak Girişimcilik' programının sunuculuğunu üstleniyor.

Aynı akşam katılımcılarla buluşan Sean X Yu ise büyüme aşamasındaki girişimcilerin en sık karşılaştıkları problemler ve daha etkin bir lider olmak konularında katılımcıları bilgilendirdi. Paraşüt CEO'su olarak görev yapan Sean X Yu, daha öncesinde GROU.PS CFO'su ve Endeavor Turkey girişimcisi olarak çalıştı.