Stefano Napoleoni: “Bu sene şampiyonluğu kaçırmak istemiyoruz”

Napoleoni, Cengiz Ünder ile sürekli görüştüğünü de dile getirerek, genç oyuncunun Roma’da çok daha önemli işlere imza atacağını söyledi.

Başakşehir’in İtalyan forveti Napoleoni, Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Başakşehir’e transfer olmasının kariyeri için güzel bir adım olduğunu ifade ederek, “Ama biraz geç oldu. Çünkü geçmişte verdiğim yanlış karar bana 3-4 yıl kaybettirdi. O yılları kaybetmeseydim çok daha iyi olacaktı her şey. Başakşehir benim için çok doğru bir karardı. Bunun başlangıcı da şöyle oldu. Beni Yunanistan Ligi’nden tanıyorlardı. Ama 3 sene önce burada Başakşehir’le oynadığımız hazırlık maçından sonra ciddi anlamda takip etmeye başladılar. Sezonun ilk devresi boyunca İstanbul’dan birkaç antrenör defalarca beni izlemeye geldi. Oynadığım o hazırlık maçının da etkisiyle transferimi gerçekleştirmeye karar verdiler. Bir şey daha var Başakşehir’e transferim de 10 sene önce Boniek’in İtalya’ya gelip beni görmesi gibi, doğru zamanda, doğru yerde olmam sayesinde gerçekleşti. Burada oynadığımız hazırlık maçında iyi bir performans sergileyince kendi şansımı kendim hazırlamış oldum” diye konuştu.

“Bu sene şampiyonluğu kaçırmak istemiyoruz”

Stefano Napoleoni, takımının performansını da değerlendirerek, “Takımdaki hava çok iyi. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Geçen sezon bildiğiniz gibi hem lig şampiyonluğunu kaçırdık hem de kupayı finalde kaybettik. Dolayısıyla bu kadar ileri gidip de iki kulvarı da kazanamamak bize ders oldu. Baktığınız zaman bu başarı bir günde gelen bir başarı değil. Uzun bir süredir aynı hoca devam ediyor. Yardımcı antrenör olsun, çalışan personel olsun, oturmuş bir kadro var. Takımdaki oyuncular da oturmuş. Yeni takviyelerle daha iyi hale geldik. Maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki her maç final ve her finalden galibiyetle ayrılmak istiyoruz ki, sezon sonunda rüyamız gerçek olsun. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bu sene kaçırmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Cengiz’in çok daha önemli işlere imza atacağına inanıyorum”

Başakşehir’den Roma’ya transfer olan ve performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili yorumda bulunan İtalyan futbolcu, “Cengiz’le bir sezon birlikte oynadık. Çok iyi bir iletişimimiz var. Çok yetenekli bir oyuncu. Sürekli kendisiyle konuşuyorum. Kolay değil aslında. AS Roma taraftarının beklentisini ve camiayı biliyorum. Aynı durumu ben de yaşadım. Çok genç yaşta ülke dışına çıktım. Dil bilmiyordum. O da şimdi dil bilmiyor. Kolay değil. Bir ülkeye genç yaşta gidip adapte olmak kolay değil. Kendisiyle sürekli konuşuyorum. Destek mesajları atıyorum. İletişim halindeyiz. En son Roma’ya gittiğimde de maç biletini bana Cengiz vermişti. Babamla beraber maça gittik ve Roma’yı izledik. Maçtan sonra Cengiz bana formasını verdi. Maçtan sonra da konuştuk. Kendisini çok severim. Orada çok daha önemli işlere imza atacağına inanıyorum” dedi.