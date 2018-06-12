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12 Haziran 2018 14:31

STM duvarların arkasındaki hedefleri artık uzaktan tespit ediyor

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic.

STM duvarların arkasındaki hedefleri artık uzaktan tespit ediyor

12 Haziran 2018 14:31

A.Ş. tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) için geliştirilen Ultra Geniş Bant Radar Ailesi’nin yeni üyesi UHTES (Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi), Paris’te düzenlenen Eurasatory 2018’te ilk kez görücüye çıktı. Araca monte edilebilen UHTES, zorlu görevlerde emniyet güçlerinin ve askerin can güvenliğini sağlamada kritik önem taşıyor.


STM tarafından yerli olarak geliştirilen UHTES ile güvenlik güçleri engel arkasında insan olup olmadığını uzaktan da tespit edebilecek. Araca monte edilerek çalışan UHTES, hedefe yaklaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, uzaktaki bina içerisinde bulunan insanların ya da canlıların tespit edilmesini sağlayarak; operasyonun başarılı geçmesinde kritik önem taşıyor.


Rehine kurtarma operasyonları, terörle mücadele ve benzeri operasyonlarda kullanılabilecek olan UHTES, STM’nin son radar teknolojisini yansıtıyor. UHTES, dâhili bataryasının yanı sıra bulunduğu araçtan güç alabilmesi ile uzun saatler görev yapabilme kabiliyetine sahip.


Dünyada çok az ülke tarafından geliştirilebilen, görsel erişim ve keşif imkânının olmadığı kapalı mekânlarda bulunan insanların konumlarını tespit etmek için radyo frekans dalgaları kullanan sistem Duvar Arkası Radar’ı (DAR) ilk kez IDEF 2017’de tanıtan STM, bu alanda yeni ürünleri UHTES ve Mini DAR (m-DAR) ile teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.




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