Stres dişlere de zarar

Osman Çetin, stresin diş ve çene dokularını olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca diş fırçasının en geç 6 ayda bir değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tüm meslektaşlarını tebrik ettiğini belirten Alibey Hospital Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, “İçerisinde bulunduğumuz Ağız Diş Sağlığı Haftası dolaysıyla da diş sağlığının göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sağlıklı dişler için şu tavsiyelerde bulundu:

Günde iki kere dişlerinizi doğru metotla fırçalayın. Hangi metodun doğru olduğunu doktorunuzda öğrenebilirsiniz.

Her 6 ayda bir kez diş hekiminize mutlaka muayene olun.

Stresin ağız, diş ve çene dokularını olumsuz etkilediğini unutmayın.

Yanlış beslenme ileride oluşabilecek diş kayıplarına zemin oluşturur.

Sindirimin ağızda başladığını unutmayın. Eksik dişler mide ve sindirim sisteminde rahatsızlıklara neden olur.

Deforme olmuş sağlıksız dişlerin estetiğinizi ve gülüşünüzü olumsuz etkilediğini unutmayın.

Ağzınızda oluşan enfeksiyonun diğer tüm organları etkilediğini unutmayın.

Doktor kontrolünde panoramik röntgen çektirmeyi ihmal etmeyin ki, çenelerde oluşan kist ve tümör oluşumları ilk aşamada görülüp erken tedavi edilebilsin.

Ağız kokusunun kaynağı mide ve enfekte sağlıksız dişlerdir. Bu durumda mutlaka doktorunuza başvurun.

En geç 6 ayda bir diş fırçanızı değiştirmeyi unutmayın.