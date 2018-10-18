Stresle baş edememe kilo alımına sebep oluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, diyetin bahsedilebilecek iki farklı ayırımının olduğunu ifade etti. Bu iki farklı ayrımdan birinin sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve öğrenmek, bir diğerinin ise stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini farketmek olduğunu belirtti.

“Yemek yemek sadece doymak anlamına gelmiyor”

Uzun zaman aldığı gerekçesiyle insanların, yemek yemeye ayırdıkları zamanı iş durumlarına göre kısa bir süreye sıkıştırıp, hızlıca tüketilebilecek atıştırmalıkları tercih ettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer parçaların da değiştiğini, yemek yemenin sadece doymak anlamına gelmediğini ifade etti.

“Stres kilo alma sebeplerinin başında geliyor”

Bir diğer kilo alma sebebinin stres olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti. Denizgil sözlerine şöyle devam etti: “Sıkça görülen bir durum ise belli bir kilo beklentisinde olmak ve bu gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı ile birlikte diyeti bırakmaktır. Beklentiyi oluştururken koşullar, günlük yaşam rutinlerimiz ve bireysel özelliklerimizi de dikkate almak oldukça önemli ve gereklidir. Bunun akabinde gerçekçi beklentiler oluşturmak ve limitler olmadığında “ya hep ya hiç” düşüncesi ile diyeti kesmemek oldukça önemlidir. Stres oluşturan uyaranlar kişi için rahatsız edici duruma geldiğinde ise vücut kendini korumaya alabilir”dedi.

“Problemlerde stres hormonları salgılanmaya başlıyor”

Kişiler stresle karşılaştığı zaman vücudun stres hormonlarını salgılamaya başladığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, ayni zamanda kan basıncının yükselmesi gibi tepkilerin de geliştiğini belirtti. Kişinin hayatındaki problemin çözüldüğü zaman ise stres belirtilerinin de kendiliğinden ortadan kalktığını stresle baş edilemediği zaman ise vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıktığını ifade etti.

“Sosyal hayatın azalması, kilo almaya sebep”

Sosyal hayatın azalması ve kişinin evde daha uzun vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yöneldiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, bu durumun kilo almaya neden olduğunu ifade etti. Denizgil “Sosyal hayatın azalması ev içinde geçen zamanın artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelmesine neden olabilmektedir. Bu davranış özellikle gerginliği azaltmaya yönelir. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendir” dedi.