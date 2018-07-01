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01 Temmuz 2018 17:48

Su alan teknesini tamir etmek için denize atladı, bir daha çıkmadı

Kartal sahilde eşi ve çocuğuyla birlikte denize açılan şahıs, teknenin su alması üzerine tamir etmek için denize atladı ancak suda gözden kayboldu.

Su alan teknesini tamir etmek için denize atladı, bir daha çıkmadı

01 Temmuz 2018 17:48

İhbar üzerine teknenin yanına gelen deniz polisleri kadın ve çocuğu kurtarırken, kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.


Olay, Kartal sahilde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait ‘Asel’ isimli tekneyle denize açıldı. Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atlayıp eşinden de halatı fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda suda gözden kayboldu. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirildi. Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.


Kuloğlu ailesinin kızının arkadaşları olduğunu söyleyen Sedat Erdoğan, “Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su alıyormuş. Su alınca denize atlıyor kendisi nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, ‘İp at bana’ diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor” diyerek yüzmeyi bildiğini söyledi.


Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu’nu arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayın ardından deniz polisi, sahil güvenlik ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin olay yerine gidişi kask kamerasına yansıdı.




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