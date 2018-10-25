Su toplama havzasında kaçak inşaat furyası

İmar Barışını fırsat bilen bazı vatandaşlar İstanbul'un en önemli su havzasını barındıran Büyükçekmece'de kaçak yapılaşma furyası başlattı.

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri 24 saat süreyle kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdürürken Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan destek istedi.

İstanbul'un içme suyu havzası tehdit altında

İstanbul'un en önemli su havzası olan Büyükçekmece Gölü ve çevresinde kaçak yapılaşma hız kazandı.

İmar Barışı'nı fırsat olarak gören bazı uyanıklar çok sayıda kaçak yapılaşma girişiminde bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden 24 saat boyunca kaçak yapı yapmaya çalışanlarla mücadele ediyor.

Kaçak yapı sahipleri, zaman zaman belediye ekiplerine müdahale ederek görevlerini yapmalarını engellemeye çalışıyor.

53 kaçak yapı tespit edildi

Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, son iki ayda yaptıkları denetimlerde su havzasında yer alan imarsız alanda 53 kaçak yapı tespit ederek mühürledi.

Tespit edilen ve mühürlenen kaçak yapıların önümüzdeki günlerde yıkım işlemleri gerçekleştirilecek.

"Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan destek istiyoruz"

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyükçekmece'de kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacağını ve mücadele edileceğini açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, " İmar Barışı'nı fırsat olarak gören bazı vatandaşlar su havzasında kaçak yapılaşmayı sürdürüyor. Büyükçekmece Belediyesi olarak yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde 24 saat esasına göre mücadelemizi veriyoruz. Ancak zaman zaman belediye ekiplerimiz tehdit altında kalıyor. Kaçak yapılaşmaya karşı sürdürdüğümüz mücadelede Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan da yardım ve destek bekliyoruz. İmar Barışı'nı fırsata çevirmek isteyenlere karşı gereken yasal yaptırımlar derhal uygulansın" ifadesini kullandı.