Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 12:36

Suç örgütüne yönelik 4 ilde yapılan operasyonda 9 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul ile birlikte 4 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan suç örgütü üyesi 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Suç örgütüne yönelik 4 ilde yapılan operasyonda 9 kişi adliyeye sevk edildi

17 Temmuz 2018 12:36


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu gasp, tehdit, yağma, ruhsatsız silah ve mermi ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, rüşvet almak ve vermek, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarını işledikleri tespit edilen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından S.S. önderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Rize’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 9 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
  • Çarşamba
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç