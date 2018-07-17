Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu gasp, tehdit, yağma, ruhsatsız silah ve mermi ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, rüşvet almak ve vermek, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarını işledikleri tespit edilen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından S.S. önderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli İzmir, Manisa ve Rize’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 9 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.