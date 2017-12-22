Sudan, Cumhuraşkanı Erdoğan’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladı

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Gariballah Elkhidir, "Bu ziyaret iki ülke arasındaki geçmişe dayalı kardeşlik ilişkilerini geliştirmek ve ekonomik ve ticari ortaklık bağlarını derinleştirmek amacıyla yapılacaktır. Bu ziyaretle Türkiye Cumhurbaşkanı Sudan’a bağımsızlığından beri ilk defa bir ziyaret düzenlemektedir. Dolayısıyla bu ziyaret sayesinde ilişkilerin yüksek seviyeye çıkması beklenmektedir. Ziyaret sırasında özellikle yatırım, tarım üretimi, yüksek eğitim, çevre, askeri, karayolları, sağlık, turizm ve yasal alanlarda çeşitli anlaşmalar imzalanacaktır. Ziyaret sırasında iki Cumhurbaşkanı himayesinde düzenlenecek ekonomik foruma yaklaşık 150 Türk firması ve pek çok Sudan’lı işadamı katılacaktır.

Aynı zamanda ziyaret programı Port Sudan ve Sawaakin şehirleri ziyaretini kapsayacaktır. Bu iki şehirde var olan Osmanlı yapıtları ziyaret edilecek ve Serbest Bölge ve Liman Anlaşması imzalanacaktır" dedi.