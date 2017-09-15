Sudan’dan İhlâs Vakfı’na teşekkür

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı’nın, dünya çapında yapmış olduğu insani yardım ve bağışlara bir teşekkür de Sudan’dan geldi.

İhlâs Vakfı’na, Sudan’da gerçekleştirmiş olduğu kurban organizasyonu, açtığı su kuyuları ve diğer aynî ve nakdî yardımlar sebebi ile Sudanlı bir iş adamı olan Muhlis Hâmid’in kurduğu ‘Hayırlı Emeller Cemiyeti’ tarafından teşekkür dileklerini ifade eden bir tablo takdim edildi. Müslüman ülkelere ve insanlarına hizmet hususunda ortak hareket etme temennisinin de dile getirildiği tabloyu, İhlâs Vakfı adına kurban vekâletlerinin ifa edilmesi için Sudan’da bulunan İhlâs Vakfı Eğitim Müşaviri Sefer Koçyiğit aldı.

İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Okyay da, yayınlamış olduğu mesajda; göstermiş oldukları nezaketten dolayı cemiyet yetkililerine teşekkür ederek, müşterek hizmete her zaman hazır olduklarını, “birlikten kuvvet doğar” prensibine istinaden birlikte yapılacak hizmetlerin daha güçlü ve şümullü olacağını ifade etti.