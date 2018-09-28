Sulltangazi'de yanan huzurevinin içi görüntülendi

Sultangazi'de çıkan yangında hasar gören huzurevinin içi görüntülendi. Huzurevinin içerisindeki hasar görüntülenirken, kırılan camlar ve yerlerdeki yataklar kameralara yansıdı.

Sultangazi'de bir huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, huzurevinin içi görüntülendi. Binadaki bazı camların kırıldığı görülürken, yerde bulunan bazı yataklar ise kameralara yansıdı.

Yangının söndürülmesinin ardından huzurevi sakinleri binanın giriş katına geçerek burada oturdu. Sağlık ekiplerinin bazı yaşlıların sağlık durumlarını kontrol ettiği görüldü.

Yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirten bir huzur evi sakini yakını, "Babam burada. Babam iyi, sayım yapıyorlar. Herkes iyiymiş, sadece dumandan zehirlenenler olmuş. Arkadaşım aradı söyledi, ben de geldim" diye konuştu.