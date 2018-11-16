Sultan Abdülhamid'in torunundan Başkan Aydıner'e ziyaret

Abdülhamid Han'ın torunu Nurhan Osmanoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Nurhan Osmanoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, “Cennetmekan Abdülhamid Han'ın torunu Nurhan Osmanoğlu Hanımefendi'yi belediyemizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyaretleri için kendilerine en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

Nurhan Osmanoğlu, “Göstermiş oldukları yüksek misafirperverlikleri için Belediye Başkanımız Atila Aydıner'e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Eşi Melahat Aydıner'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aydıner, Osmanoğlu'na hediye takdim etti.