Sultanahmet Camii'nde 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye genelinde 13 ilde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Muharrem ayı nedeniyle dağıtılan aşureler, İstanbul'da da Sultanahmet Camii avlusunda vatandaşa ikram edildi. Öğle namazının ardından cami avlusu ve avlu çıkışında iki farklı noktada kurulan çadırların önünde vatandaşlar ve turistler uzun kuyruklar oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver'in de katkısıyla 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure kazanlarına yapılan cumhurbaşkanlığı logosu da dikkat çekti.

“Yurdun birçok yerinde aşure dağıtılıyor”

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organizasyonun 5 yıldır yapıldığını ifade ederek, “Son 5 yıldır düzenli olarak Sayın Cumhurbaşkanımız hem İstanbul'da hem de yurdun değişik yerlerinde aşure günü münasebetiyle halkımıza aşure ikram ediliyor. Bu yıl da 13 ilimizde 14 farklı noktada halkımıza aşure dağıtacağız. Arkadaşlarımız yurdun birçok yerinde şu anda halkımıza aşure dağıtıyor. Daha önce Eyüpsultan Camii'nde bir organizasyon yapmıştık. Bu kez Sultanahmet Camii'nde hem halkımıza hem burada bulunan yabancı misafirlerimize kültürümüzü ve değerlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.

Aşuresini alıp cami avlusunda bulunan çimenlerde aşureden tadan vatandaşlar beğenilerini dile getirdi.