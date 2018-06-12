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12 Haziran 2018 09:57

-Sultanahmet Camii’nin gün batımıyla birleşen eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzünün tüm heybeti ile birleşen, 6 minareli tek Selatin camii olan Sultanahmet Camii’nin eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

-Sultanahmet Camii’nin gün batımıyla birleşen eşsiz manzarası havadan görüntülendi

12 Haziran 2018 09:57

Caminin minarelerinin ve kubbesinin yanından süzülen güneş ışıkları ise izleyenleri adeta kendisine hayran bıraktı.


Restorasyonu devam eden Sultanahmet Camii gün batımında havadan çekilen görüntüler ile muhteşem bir manzara oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde gün batımı ile semanın kızıla bürünmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, güneş ışıkları caminin minareleri ve kubbesinin yanından süzüldü. Tarihi yarımada semaları kızıla bürünmüş hali havadan çekilen görüntülere yansıdı. Masmavi deniz ise gün batımının kızıllığı ile turkuaza büründü. 6 minareli tek Selatin camii olma özelliğini taşıyan Sultanahmet cami restorasyon işlemleri yapılırken içerisine kurulan dev platform sayesinde, ibadet aksatılmadan devam ediliyor. Restorasyon işlemleri boyunca turistler de caminin belirli kısımlarını ziyaret edebilecek.




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